Da Enel Energia a Sanremo e Vallecrosia le tariffe più competitive per la casa e le imprese

Entra nel mercato libero. Nei negozi Enel Energia a Sanremo e Vallecrosia puoi trovare tariffe e offerte convenienti per la casa e le imprese. Attivando oggi un nuovo contratto luce e gas avrai la tranquillità e la sicurezza di un prezzo sempre vantaggioso e senza sorprese.

Le tariffe del mercato libero sono infatti con prezzi bloccati per 12 mesi, a differenza del tutelato dove il costo è variabile. È possibile scegliere tra la tariffa monoraria, dove il prezzo è uguale per tutto il giorno, e quella bioraria, ideale per chi lavora, in cui il prezzo della corrente è più basso dalle 19 di sera alle 8 del mattino successivo e per tutte le 24 ore del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

Non mancano le promozioni speciali, come l’offerta “Porta i tuoi amici”. Basta consigliare Enel Energia a un amico, invitarlo a portare presso il punto vendita la sua bolletta di un’altra compagnia e, dopo aver completato il passaggio, entrambi disporranno di uno sconto di 25 euro, suddiviso a 5 euro in fattura.

Da pochi mesi è inoltre nata Enel X che offre, a prezzi molto competitivi, servizi per: fotovoltaico; caldaie; condizionatori; colonnine per la ricarica delle macchine elettriche

I punti vendita Enel Energia si trovano a Sanremo, in piazza Eroi Sanremesi 59, e a Vallecrosia, in via Giovanni XXIII, 24. A disposizione dei clienti, personale qualificato per: attivazione nuovi contratti; volture; switch; inserimento letture; valutazione tariffa applicata e cambio con nuova tariffa al prezzo migliore, nonché inserimento RID, bolletta web, cambio indirizzo invio bolletta, inserimento piano rateale etc. sulle bollette luce e gas.

Per maggiori informazioni:

Sede Sanremo

Piazza Eroi Sanremesi, 59

Mobile: 3755335205

ufficio.stealth@gmail.com

Sede Vallecrosia

Via Giovanni XXIII, 24 – 18019 Vallecrosia – Im

Mobile: 3755443770

Ufficio2.stealth@gmail.com