Croce Verde Intemelia in campo per beneficenza: il 1 luglio la “Partita del cuore”

Ventimiglia. Domenica 1 luglio alle 18 presso il campo sportivo “Morel” di via Peglia si giocherà la “Partita del cuore” che vedrà la Croce Verde Intemelia scendere in campo contro “il resto del mondo”. L’evento, organizzato dalla pubblica assistenza, ha lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di materiale sanitario.

La serata sarà animata da “Doc deejay” (Dj – Dee Doc Claudio). Presente un punto ristoro. La cittadinanza è invitata all’evento.