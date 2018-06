Bordighera. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Bordighera, coadiuvati dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e dalle Aliquote Operative delle Compagnie di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, nella giornata di ieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di quattro persone per detenzione e spaccio di stupefacenti, nonché detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni.

Si tratta di tre cittadini albanesi e di un italiano residenti a Bordighera e Ventimiglia. Gli investigatori dell’Arma – nell’ambito delle direttive impartite dal Comando Provinciale di Imperia in ordine al contrasto dello spaccio di sostanze psicotrope – hanno dato un duro colpo alle piazze di spaccio della città delle palme, fornendo un’efficace risposta soprattutto a tutela dei giovani.

La decisa azione di contrasto da parte dei Carabinieri è finalizzata a monitorare costantemente i luoghi di incontro e di aggregazione tra Bordighera e Vallecrosia. In particolare, a seguito di una serie di perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica – nell’ambito di un’attività coordinata dal P.M. dott. Lorenzo Fornace – sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 120 grammi di cocaina e più di 100 grammi di marijuana suddivisi in dosi pronte per essere smerciate, materiale idoneo al confezionamento ed alla pesatura dello stupefacente, tre fucili e svariate munizioni illegalmente detenuti. Nel medesimo contesto sono stati sequestrati anche un veicolo ed oltre 3.000

euro in contanti ritenuti provento di reato.

Le perquisizioni sono state eseguite a Bordighera e Vallecrosia in pubblici esercizi, abitazioni private ed autovetture, impiegando oltre 40 militari – 30 dei quali in abiti civili – ed avvalendosi del prezioso contributo del cane antidroga del Nucleo Cinofili dei Carabinieri. La pericolosità dello specifico contesto criminoso è stata confermata dall’importante rinvenimento di armi e munizioni, su cui sono in corso accertamenti specifici. I quattro arrestati sono attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria imperiese.