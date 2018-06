Conto alla rovescia per Francia-Italia stasera a Nizza

Nizza. Il giorno tanto atteso è arrivato. Mancano ormai solo poche ore al calcio d’inizio, fissato per le 21 odierne, di Francia-Italia amichevole di lusso che si gioca nello stadio Allianz Riviera di Nizza.

Obiettivi ben diversi per le due squadre che si sfidano in un classico mondiale. Per la Francia di Deschamps si tratta di una delle ultime prove in vista del debutto in Russia fissato per sabato 16 giugno a Kazan contro l’Australia. Per l’Italia, desolatamente eliminata dalla fase finale di questo Mondiale, si tratta della seconda uscita del neo ct Roberto Mancini dopo la prima in chiaroscuro contro l’Arabia Saudita.

Fari puntati su Mario Balotelli improvvisamente tornato ad essere un giocatore imprescindibile per il futuro azzurro: l’attaccante è stato per due anni il top-player del Nizza e sembra destinato a cambiare aria. Potrebbe essere un’ultima occasione per i tanti tifosi del ‘Gym’ di applaudirlo ma la sua presenza in campo stasera resta ancora in forte dubbio per condizioni fisiche precarie.

L’interesse per la partita resta comunque molto alto in tutta la Francia e i biglietti per la sfida si stanno rapidamente esaurendo. Al momento restano a disposizione solo tagliandi nei distinti centrali nella Tribune Garibaldi e nella tribuna laterale Segurane al caro prezzo di ben 95euro e si possono acquistare direttamente al botteghino oppure prenotandoli via mail. Chi si è mosso per tempo è riuscito a trovare biglietti, massimo 5 per prenotazione, a partire da 20euro in curva.

Ci saranno sicuramente molti italiani in particolare del Ponente Ligure tra i tifosi allo stadio e a loro vengono offerti consigli per evitare problemi di traffico o di parcheggio. L’invito è quello di recarsi allo stadio in grande anticipo: l’Allianz Riviera aprirà le sue porte alle h19 ma già un’ora prima è possibile accedere all’interno del perimetro di competenza dove sono previste anche animazioni con giochi a premi e offerta di gadget da parte della Federazione Francese di Football.

Sul sito ufficiale dell’Allianz Riviera si trovano tutte le informazioni anche per recarsi allo stadio, dall’utilizzo del bus (linea 95) a quello del treno con due partenze speciali alle 19,10 e alle 20,10 dalla Gare du Sud, dai mezzi a due ruote con accesso privilegiato, alle auto con l’indicazione dei parcheggi gratuiti e non mancano neppure le info per i portatori di handicap.