Continua la lotta di Forza Nuova Imperia contro l’abusivismo commerciale

Imperia. Alessandro Condò, coordinatore provinciale di Forza Nuova, annuncia le proprie iniziative per combattere l’abusivismo commerciale:

“Il coordinamento provinciale di Forza Nuova vuol render noto alla cittadinanza che, proseguendo nella battaglia per il rispetto della legalità che ci vede da sempre impegnati, inoltreremo nelle prossime ore una richiesta al Prefetto d’Imperia, chiedendo una più attenta ed incisiva attuazione delle normative in materia di controlli e di lotta all’abusivismo commerciale, annoso problema mai risolto in crescita negli ultimo tempi.

Si chiede all’autorità prefettizia di porre in essere tutte le azioni volte a contrastare questo fenomeno e sanzionare chi acquista la merce contraffatta, in piena sintonia con le recenti direttive emanate dal Ministero dell’Interno“.