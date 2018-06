Consiglio comunale a Sanremo, tutti i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza urgente, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in Corso Cavallotti, 59, per il giorno martedì 26 giugno 2018, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1)interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno;

2)approvazione verbali delle sedute precedenti: dal n. 36 al n. 40 del 14.05.2018, dal n. 41 al n. 47 del 29.05.2018 e nn. 48 e 49 del 04.06.2018;

3)settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio sportello unico attività produttive, mozione art.18 del reg. consiglio comunale, consigliere arrigoni paola, ad oggetto “disciplina degli orari per l’esercizio delle attività di gioco lecito sul territorio comunale” prop. n. 114/2017

4) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio viabilita’ e sottosuolo

riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in esecuzione della sentenza tribunale di imperia n. 322/2017 causa condominio farina c/comune – euro 14.356,60

(si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 63/2018

5) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio amministrativo lavori pubblici, fondi europei ed espropri, inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici dell’intervento per la progettazione e la realizzazione di impianto sportivo polifunzionale in Sanremo, in località Pian di Poma, mediante partenariato pubblico privato ai sensi degli artt. 183, comma 15, e 187 del d. lgs. n. 50/2016

(si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 64/2018