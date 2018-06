Sanremo. Riprese stamattina al Solaro le gare del concorso internazionale di equitazione salto ostacoli. Ottimo quarto posto, e prima degli italiani, in C135, dell’imperiese Camilla Oddone. Categoria vinta dal macedone Luka Zaloznik.

Secondo il fuoriclasse argentino (tre Olimpiadi in carriera) José Larocca, terza la norvegese la norvegese Eva Ursin. Molto bene anche Giorgia Rozzio del Centro ippico Pompeiana, quinta.

Camilla Oddone è tesserata per il Due Querce di Bosco Marengo, in provincia di Alessandria. Aveva iniziato a cavalcare sotto la guida di Italo Bianco, a Garlenda, per poi seguire l’istruttore quando si è spostata nella centro piemontese.

Così più volte la settimana si sobbarca centinaia di chilometri per seguire la sua passione. Il piazzamento ottenuto al Solaro le permette di salire non solo nel ranking italiano ma addirittura mondiale.

Nei cavalli di sei anni è imposta la svizzera Barbara Schneiper precedendo Peter Balthuise Marta Lagorio Serra.

Le gare continuano per tutto il giorno fino almeno alle 19. Ingresso libero.