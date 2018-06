Colpo in difesa per la Sanremese, raggiunto l’accordo con Alessandro Videtta

Sanremo. La proprietà della Sanremese Calcio e il direttore generale Giuseppe Fava proseguono nella campagna di rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione di Serie D.

Nelle ultime ore la società matuziana ha raggiunto l’accordo con il difensore Alessandro Videtta, elemento di grande spessore per la categoria. Videtta nell’ultima stagione è stato perno della difesa del Montevarchi in Serie D

(categoria nella quale ha militato anche ad inizio carriera con la maglia del Venezia) mentre in precedenza ha militato in Serie C collezionando in totale un centinaio di presenze con le maglie di Pontedera, Carrarese e Treviso.

Cresciuto nell’Empoli, Alessandro Videtta ha all’attivo un totale di 158 presenze tra Serie D e Serie C. Il difensore classe ’92 ha raggiunto l’accordo con la Sanremese. Il suo trasferimento sarà ufficializzato con l’apertura del mercato a luglio.