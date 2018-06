‘Civicamente Bordighera’ presenta il piano d’azione dal “Giorno uno”

Bordighera. Scrive Mara Lorenzi, candidato sindaco nella lista ‘Civicamente Bordighera’.

“Il periodo iniziale di una Amministrazione e’ inevitabilmente osservato con molta attenzione, sia perche’ i cittadini sono ancora memori delle promesse elettorali, sia perche’ ha la valenza di un test che misura l’efficienza prevedibile durante il mandato.

A Bordighera il periodo iniziale del mandato sara’ quest’anno particolarmente impegnativo perche’ tante cose devono ripartire su binari diversi da quelli attuali. Ma se chiediamo ai cittadini la fiducia, e’ perche’ ci sentiamo capaci e pronti a prendere le redini verso gli obiettivi.

I primissimi interventi di Civicamente Bordighera, in contemporanea, saranno mirati a 2 obiettivi:

Preparare una bella estate a Bordigotti e turisti

1) Lavaggi quotidiani di strade, piazze, marciapiedi, e sottopassi verso il mare — igienicamente necessari nel periodo dell’affollamento estivo della citta’

2) Lavaggio dei cassonetti condominiali della raccolta differenziata

3) Ottimizzazione dell’ubicazione delle “isole ecologiche” e numero dei cassonetti

4) Ottimizzazione della frequenza di raccolta dei rifiuti

5) Pulizia sistematica delle toilettes pubbliche

6) Cura del verde pubblico in ogni zona della città e delle frazioni e piantumatura delle aiuole

7) Aumento dell’illuminazione sul Lungomare

8) Sabbia nuova e morbida per il campo da beach volley sul Lungomare per far giocare i ragazzi in sicurezza

9) Nuova vita per la Pineta: finalmente pulita e con un progetto di illuminazione per bellezza e sicurezza

10) Piano con la Polizia Municipale per assicurare controlli sistematici dovunque sono dovuti e limitazione drastica dell’inquinamento acustico

11) Attivazione di un Ufficio di ascolto dei cittadini

12) Al Borghetto miglioramento dell’illuminazione e rallentamento del traffico veicolare attraverso passaggi pedonali rialzati.

Attivare la rinascita turistico-commerciale di Bordighera:

1) Professionisti del turismo, marketing, e ricerca fondi nel nuovo ufficio espansione economica di Bordighera, finanziato dallo stipendio del Sindaco, e nel nuovo IAT

2) Lancio del premio di soggiorno (invece della Tassa di Soggiorno) per attrarre turisti a Bordighera

3) Consulenza esperta per fare della Villa della Regina un fulcro di attivita’ di arte e cultura

4) Commissione Permanente del verde per assicurare che il verde di Bordighera sia valorizzato, curato, rinnovato, e torni ad essere degno della sua storia gloriosa

Con un Sindaco a tempo pieno, competenza, esperienza, internazionalita’ e grande energia, Civicamente Bordighera e’ il ponte verso la trasformazione di Bordighera. A parole tutti auspicano tale trasformazione; ci auguriamo che ci sia la fermezza di sostenerla al momento del voto. Perche’ e’ cosi’ che succedono le rivoluzioni, quando ogni singolo individuo decide di cambiare”.