Cesio, grazie al contributo della Riviera Triathlon 1992 va in scena “La Cinque Miglia Napoleonica”

Imperia. La Cinque Miglia Napoleonica giunge quest’anno alla 4a edizione. La corsa è una non competitiva di circa 8 km sulla strada panoramica del Colle San Bartolomeo. Grazie alla fantasia degli appassionati abitanti del piccolo borgo della valle Impero e al contributo della Riviera Triathlon 1992 il vecchio tracciato della statale 28 tra Cesio e Colle San Bartolomeo immerso nel verde, sarà teatro di una simpatica sgambata.

La curiosa ragione del nome dato alla manifestazione è stata ricordata da Fabio Natta, sindaco di Cesio e presidente della Provincia di Imperia (enti che patrocineranno l’evento): “Si narra che proprio il celeberrimo generale corso sia stato durante le sue campagne d’Italia l’ideatore del rivoluzionario tracciato della strada per il Piemonte che, nei primi anni dell’ottocento, fu realizzato per collegare la Riviera alla pianura Padana andando a sostituire l’antica e ormai inadeguata via sabauda che correva lungo l’altro versante dell’alta valle Impero. Il tracciato di gara corre infatti proprio sul tratto più panoramico di quella strada e in particolare nei pressi del Monte «Mucchio di pietre», teatro nel maggio del 1800 di una terribile battaglia tra truppe francesi e austro sarde che vide impegnati all’incirca trentamila soldati”.

Ecco il programma:

Sabato 30 giugno

Ore 17.30 – 19.00 Cesio: iscrizioni e ritiro pettorali

Ore 19.15 Cesio: partenza per coloro che vogliono camminare (4 km)

Ore 19.15 Cesio: partenza per coloro che vogliono correre (8 km)

A partire dalle 20.30 sarà possibile partecipare al rinfresco presso il campo sportivo di Cesio. Possibilità di utilizzare spogliatoi e docce del Campo Sportivo Comunale. Iscrizioni in loco, ricco pacco gara, numerose premiazioni e rinfresco finale.

Maggiori info: http://www.rivieratriathlon.com/la-societa-2/eventi/cinque-miglia-napoleonica/

Nella foto: Roberto Binelli e Daniele Moraglia, rispettivamente Vice Presidente e Presidente della Riviera Triathlon 1992. Fabio Natta, Sindaco di Cesio e Presidente della Provincia di Imperia. Simonetta Barla, Vice Sindaco di Cesio. Piero Barla, ideatore del tracciato.