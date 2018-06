Cervo, una giovanissima artista per il terzo appuntamento di “A…mare la Musica”

Cervo. “A…mare la Musica”: un itinerario musicale per le vie del borgo, a spasso per i caruggi e alla scoperta delle chiese e degli oratori cervesi, con quattro tappe concertistiche (da aprile a giugno), iniziato lo scorso 29 aprile e previsto fino al 30 giugno nell’Oratorio di Santa Caterina e nella Chiesa di San Giovanni Battista.

La rassegna, alla sua seconda edizione, è organizzata dalle Confraternite del Golfo Dianese con il patrocinio della sezione “Musica per la Liturgia” – Ufficio Liturgico Diocesano – Diocesi di Albenga – Imperia.

Ha solo undici anni la protagonista della terza serata, sabato 16 giugno – alle 21 – nell’Oratorio di Santa Caterina: Kloi Malaj interpreta un repertorio variegato, che spazia dal Barocco al Novecento, da Bach a Khacaturian, da Beethoven a Bartok, passando per il romanticismo di Liszt, il nazionalismo musicale di Grieg e la poesia di Debussy.

In collaborazione con Associazione “Sorridi con Pietro”. L’ingresso a tutti i concerti è ad offerta libera. I proventi degli incassi verranno devoluti in beneficenza.

Il programma:

J.S. Bach: Suite francese in MI maggiore

• Allemanda

• Corrente

• Sarabanda

• Gavotta

• Polonese

• Bourrèe

• Minuetto

• Giga

C. Debussy: Children’s corner

• Doctor gradus parnassum

• Jimbo’s lullaby

• Serenade for the doll

• The snow is dancing

• The little shepherd

• Golliwogg’s cake-walk

F. Listz: Studio opera 1 n°10

…….

L. van Beethoven: Sonata op. 49 n. 1

Andante

Rondo

E. Grieg, Kobold da “Liric Pieces” op.71 n. 3

Khaciaturian: Galop

Bartòk: Danze Rumene