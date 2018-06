Cervo, spacciava ecstasy nella pineta di Parco del Ciapà: ventenne arrestato dai carabinieri

Cervo. Un ragazzo di appena 20 anni, di origini peruviane, ma residente nel Comune di Alassio, è stato arrestato stamane perché trovato in possesso di 26 grammi di marijuana e 19 pasticche di ecstasy durante un controllo dei carabinieri di Diano Marina all’interno della pineta di Parco del Ciapà a Cervo. Per il giovane la stagione estiva è così iniziata con un soggiorno presso il carcere di Imperia.

Lo spacciatore era in compagnia di altri due giovanissimi provenienti dalla provincia di Cuneo per trascorrere un periodo di vacanze al mare nel dianese, i quali avevano poco prima acquistato complessivi 7 grammi di marijuana e mezza pastiglia di ecstasy. Per entrambi è stata inoltrata la segnalazione alla Prefettura di Imperia quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Dopo il sequestro di 23 pastiglie di rivotril – un potente psicofarmaco che, associato all’alcol, produce stati ipnotici e forte agitazione psico-fisica sfruttata per violentare le vittime, che al risveglio non ricordano più nulla – effettuato daicCarabinieri di Imperia soltanto due settimane fa, gli investigatori dell’Arma hanno individuato e colpito una piazza di spaccio anche nella turistica e solare cornice di Cervo, al fine di restituire il parco ai turisti ed agli abitanti del luogo, oltre che tutelare i giovani atteso che sostanze come quella descritta, ma anche l’MDMA – comunemente nota come ectasy, la droga delle discoteche e

delle feste rave – possono provocare danni cerebrali anche con un uso sporadico, causando una degenerazione neuronale che può permanere per diversi anni, generando anche manifestazioni di aggressività, depressione, rischio di condotte di autolesionismo e, a volte, casi di infarti o emorragie cerebrali.