Castelvittorio, dopo 76 anni chiude la storica bottega ‘Meri’

Castelvittorio. Chiude dopo 76 anni la storica bottega alimentari di “Meri”. Il negozio di alimentari oltre che a prestare servizio fin dalle prime ore del mattino per la gente che si reca al lavoro in campagna molto presto, è anche stato un punto di riferimento per molte persone del piccolo borgo.

L’amministrazione comunale ringrazia, con affetto e gratitudine, Meri e suo marito Feliciano che per tanti anni hanno svolto con dedizione, umanità e disponibilità questa attività tramandata dall’indimenticabile Irene, mamma di Feliciano e nel contempo gli augura di godersi il meritato riposo.