Castellaro, gli alunni della primaria visitano i Carabinieri di Arma

Castellaro. Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comando dell’Arma dei Carabinieri di Arma per la diffusione della cultura della legalità e con il contributo del comune di Castellaro nella persona del Sindaco Giuseppe Galatà, gli alunni della scuola primaria di Castellaro, plesso dell’Istituto Comprensivo Arma, con le loro docenti, si sono recati in visita alla Caserma di Taggia, dove sono stati accolti dal comandante della Compagnia, maresciallo Mauro Rinaldi e da alcuni militari che vi prestano servizio.

I giovani studenti si sono intrattenuti in alcuni reparti presenti all’interno del Comando quale la Centrale Operativa e le stanze di sicurezza. Nella Centrale Operativa sono state illustrate loro le procedure adottate dai carabinieri dal momento in cui giunge una richiesta d’intervento da parte del cittadino e sono stati illustrati, inoltre, alcuni dei numerosi apparati telematici e di videosorveglianza in dotazione.

La visita, poi, è continuata all’interno della caserma, dove i bambini hanno potuto verificare l’uso di alcuni automezzi e strumentazioni tecniche utilizzati dal personale dell’Arma nei quotidiani turni di servizio a tutela della legalità. Gli alunni si sono mostrati molto interessati a conoscere le attività svolte dai carabinieri e hanno posto loro diverse domande.

Il comandante, ha infine, accolto tutti nel suo ufficio e rivolto un saluto e un ringraziamento ai ragazzi ed ai docenti e, a conclusione dell’incontro, sono stati donati alcuni gadget.