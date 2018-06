Seborga. Lo Scalatore non si ferma, e conferma la buona riuscita, anche oggi, del sistema di piccole competizioni che attraggono tanti concorrenti.

Con la consueta organizzazione dell’ACSI Ciclismo Imperia, l’ASD Barale di Bordighera, ha organizzato con la collaborazione dei comuni di Bordighera e Seborga, la consueta “Scalata al Seborga” che ha attratto 49 concorrenti tra cui alcuni stranieri.

Come sempre la partenza per il tratto “Cicloturistico” che portava a Isolabona evitando di giungere a Pigna per problemi organizzativi. Di buona lena il gruppo si portava al ritorno a Bordighera, per giungere poi a Sasso da dove avveneva la partenza per il breve tratto agonistico. Come di consueto, chi prende le redini della gara si perde poi nei

meandri della classifica finale.

Questa volta, un trio da favola allunga dopo 2 Km, Borella, Moraldo e Carvalho, si controllano, si fanno avvicinare dai Parodi, Caggiula, Basso, Colombini, Calderone e Milidona, temporeggiano per pochi km, poi un successivo scatto del francesino di Mentone Carvalho, mette le ali, solo il duo Borella e Moraldo reagiscono, ma nulla, l’arrivo con pochi metri di vantaggio a braccia levate.

Tra i vincitori di Categoria oltre al senior Carvalho, Borella (Jun), Moraldo (Sen 2), Caggiula (Vet.1), Basso (Vet. 2), Rella (Superg.A), Joiris (Gent. 1), Ligato (2° Serie B), Pardini Veronica (Donne), Campi (Gent. 2), Ammirati (Superg. B), Giordano (2° Serie A).

Grazie alla collaborazione degli amici “seborghini” che hanno predisposto un rinfresco corposo, e di buonissima qualità meritato dopo una gara in salita. Un ringraziamento va alla Croce Verde di Ventimiglia, ai collaboratori in motocicli e a tutti coloro che hanno collaborato con Barale di Bordighera.

Domenica prossima, il 1 luglio si terrà la 6° dello Scalatore, che ad Ospedaletti vedrà l’arrivo al Passo del Marzocco, nei pressi di San Romolo).

I risultati:ARRIVO SEBORGA 2018 PDF