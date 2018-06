Sanremo. Commercianti sul piede di guerra a Portosole per un cancello d’ingresso chiuso. Si tratta quello all’inizio della diga foranea, all’altezza della spiaggi de “L’Antenna”. L’accesso è bloccato in virtù di un’ordinanza della Guardia Costiera matuziana, firmata dal tenente di vascello Vincenzo Fronte. Ordinanza che richiama una normativa sulla sicurezza portuale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

A quanto si legge nel testo del documento, quell’accesso deve essere chiuso giorno e notte o presidiato da personale del porto. A rimetterci però sembrano essere prorpio gli utenti e i proprietari di attività commerciali dello scalo turistico. I primi perché non possono più recarsi agevolmente nel vicino quartiere di San Martino per compere e commissioni. Gli altri perché hanno patito un netto calo della clientela da quando il cancello è chiuso. Quest’ultima infatti può solo accedere al orto dall’ingresso principale, molto distante da vari bar e negozi.

“Abbiamo registrato un calo degli incassi vicino al 50% - spiega Roberto Toninelli, proprietario del locale “Moloakka” – abbiamo 12 dipendenti da pagare e con questi chiari di luna non sappiamo proprio come fare. Siamo aperti da quattro anni grazie ai nostri sacrifici. La stagione estiva è quella che ci fa incassare di più ed anche solo un mese come questo, dove abbiamo registrato delle pesanti perdite, può compromettere un’intera annata”.