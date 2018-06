Camporosso. Nel tardo pomeriggio una baracca in vetroresina destinata al ricovero di attrezzi per la campagna è stata distrutta dalle fiamme originate, con ogni probabilità, da un cortocircuito in uno degli elettrodomestici presenti all’interno. E’ successo in località Cian de Ca, nell’entroterra di Camporosso.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ventimiglia e Sanremo e i volontari della protezione civile cittadina. Inizialmente si è avuto il timore che le fiamme provocassero lo scoppio di alcune bombole di gas presenti all’interno della struttura: fortunatamente l’intervento repentino dei soccorritori ha evitato il peggio.

Presenti anche i carabinieri.