Seborga. Si colora nuovamente di arancionero lo scudetto maschile di calcio a 5 del Principato di Seborga. La Toringhese del Presidente Giuseppe Martinelli ha infatti trionfato nella finalissima contro la Libertas bissando il successo del 2017 in un campionato che vedeva anche quest’anno impegnate diverse squadre della Provincia di Lucca. Il club di Toringo, borgo del comune di Capannori, era arrivato ai playoff come seconda forza del torneo dietro ad un Gran Riserva a punteggio pieno.

Le semifinali avevano poi ribaltato l’esito della regular season con la Libertas, quarta in classifica, capace di superare la capolista e la Toringhese vittoriosa di misura contro Il Sogno. Nella finale per il terzo posto sono stati poi proprio questi ultimi ad avere la meglio sul Gran Riserva grazie ad una grande rimonta nel finale seguita dai calci di rigore mentre la finalissima non ha avuto storia col netto dominio della Toringhese che si è imposta per 15-4 assicurandosi così anche la classifica dei cannonieri con l’ex Lucchese Federico Petroni autore di 31 reti.

Gli arancioneri, esordienti quest’anno con grandi soddisfazioni nella serie D toscana di futsal, potranno quindi mantenere per un’altra stagione lo scudetto del Principato sul proprio petto. Complimenti e ringraziamenti all’organizzazione ed alle squadre in campo sono arrivati dalla Federazione Calcistica di Seborga per mezzo del direttore sportivo Matteo Bianchini: “Siamo davvero felici che si rinnovi ogni anno questo rapporto di amicizia con Lucca e la sua Provincia. L’entusiasmo e la passione con i quali Giuseppe Martinelli gestisce la sua squadra ed organizza queste iniziative sono davvero incredibili e non poteva che andare a lui la nostra Targa Speciale 2018. Speriamo di poter giocare in futuro con la nostra nazionale nella bellissima struttura ‘Calcetto sul Tetto’ e ci auguriamo che anche la Toringhese possa nuovamente tornare da noi a luglio per il tradizionale trofeo in memoria del Principe Giorgio I”.

E già sabato prossimo sarà assegnato un nuovo trofeo seborghino con la gara di ritorno della Coppa nazionale Open del Principato. Alle ore 15 presso il Centro Sportivo ‘Fabio Taggiasco’ di Vallebona si affronteranno infatti nell’ennesimo derby Spes Roverino e Spes Varase (vincitrice all’andata per 12-9).