Camera di Commercio Riviere di Liguria: in programma seminario su nuovo sistema doganale

La Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona organizza, in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane di Savona, un seminario gratuito per le imprese esportatrici dal titolo “Il Sistema delle decisioni doganali” in programma venerdì 29 giugno 2018, alle ore 9, nella Sala Magnano – Palazzo Lamba Doria a Savona. Il seminario potrà essere seguito anche in web conference nelle sedi di Imperia e La Spezia.

Dal 2 ottobre 2017 è utilizzabile il nuovo sistema delle decisioni doganali (Customs Decision – CD) messo a disposizione dai Servizi della Commissione Europea per consentire agli operatori economici, attraverso il “Trader Portal”, di presentare in formato elettronico le domande di decisione e agli Uffici doganali competenti di gestire le richieste e rilasciare i relativi provvedimenti attraverso il “Customs Decision Management System”.

A illustrare lo strumento saranno Ezio De Vecchis, funzionario delegato dell’Ufficio delle Dogane di Savona, e la Dott.ssa Paola Giordanello, Capo Area gestione tributi dell’Ufficio delle Dogane di Savona.

La partecipazione all’evento è gratuita previa compilazione della scheda di adesione, disponibile – insieme al programma del seminario – sul sito web della CCIAA, alla pagina http://www.rivlig.camcom.gov. it//IT/Page/t02/view_html?idp= 1942

Per maggiori informazioni: Ufficio Certificazione e Documentazione Estero CCIAA Riviere di Liguria; e-mail estero@rivlig.camcom.it – tel. 019 8314262.