Calcio, mister Enrico Sardo “divorzia” dalla Dianese&Golfo

Diano Marina. “Le strade tra la Dianese & Golfo e Enrico Sardo si separano, augurandoci che il cammino di entrambi possa essere pieno di gioie e momenti positivi come è stato l’indimenticabile pezzo di strada che abbiamo percorso assieme” - con queste parole il DS della Dianese & Golfo, Salvatore Curri, comunica il divorzio tra la società e il mister che ha guidato la squadra per due stagioni.

“A Enrico Sardo e Michele Ciravegna va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e in particolare per l’importante risultato raggiunto in questa stagione, conclusasi con la trionfale vittoria dei play off. La società desidera porgere a Enrico, che si è sempre contraddistinto per preparazione, stile e professionalità, i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera. La Dianese&Golfo saluta con un arrivederci un allenatore e un amico.

Una separazione che giunge dopo due campionati colmi di soddisfazioni, dal terzo posto in campionato e sconfitta ai play off con l’Ospedaletti lo scorso anno, alla vittoria dei play off di quest’anno e il conseguente salto di categoria. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sul possibile sostituto di Enrico Sardo sulla panchina dei giallorossoblu” – conclude.