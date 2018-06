Sanremo. Nei giorni scorsi a Roma si sono svolti gli esami finali e la commissione di A.I.C. e Fondo di Fine Carriera hanno reso noti i risultati e la lista dei 10 abilitati alla qualifica di Segretario Amministrativo per società di A , B e Lega Pro.

Il tecnico sanremese Vincenzo Stragapede ha svolto un ottimo esame conclusivo che gli è valso il primo posto in graduatoria del corso e di conseguenza l’attribuzione della Borsa di Studio che gli garantirà la possibilità di mettere a

frutto le competenze acquisite grazie ad un anno di stage presso una società Professionistica di A, B o C appunto, retribuito dalla scuola stessa. Primo ligure ad avere questa qualifica, oltre a lui la lista dei promossi (10 in tutta Italia) è tutta composta da ex-calciatori professionisti: Giuseppe Greco (Genoa-Modena-Bari), Sala Massimo (Inter ), Porro Gianluca (Empoli- Padova-Pisa), Lambertini Vincenzo (Cagliari-Brescia-Pescara), Poggi Andrea (Torino- Atalanta-Venezia), Lauro Maurizio (Ascoli-Cesena-Reggina ), Battisti Alessandro (Benevento-Chieti-San Marino), Cangi Francesco (Verona-Spal-Cremonese) Dall’Ara Fabio (Cesena-San Marino-Fano).

Il ruolo di segretario amministrativo rappresenta una delle funzioni di maggiore interesse e utilità per un club di Lega. La conoscenza dei regolamenti, dei bilanci, delle procedure e delle prassi da parte di un Segretario può rappresentare un concreto vantaggio per la società stessa, senza contare che il suo ruolo è di centrale importanza nella gestione dei rapporti tra club, staff e calciatori tesserati.

Per Stragapede si aprono quindi diverse possibilità di stage per la stagione a venire, AS Roma e Cfc Genoa su tutte, sarà una questione più che altro logistica e familiare che porterà il neo- responsabile del Settore Giovanile dell’Unione Sanremo a scegliere il club per cui effettuare lo stage lavorativo.