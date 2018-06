Buoni risultati per l’Enduro Sanremo al Campionato Italiano Major Maxxis a Ramazzano

Sanremo. L’Enduro Sanremo ha partecipato al Campionato Italiano Major Maxxis di Enduro a Ramazzano, una gara caratterizzata da due prove speciali fettucciate.

A rappresentare il team matuziano sono stati nella categoria Ultra Veteran Giuseppe Tognini 17°, nella categoria Veteran Silvio Volpato 11° e Paolo Carnesecca 16°, nel Super Veteran Gian Carlo Di Camillo 16° e Stefano Dinstuhler 23°, infine nell’Expert 250 Emiliano Ramoino è arrivato 10°.

I ragazzi sanremesi hanno dato il meglio di sé. Nella classifica Assoluta Giuseppe Tognini si piazza 152°, Silvio Volpato 130°, Paolo Carnesecca 155°, Gian Carlo Di Camillo 120°, Stefano Dinstuhler 153°ed Emiliano Ramoino 104°.

Dopo circa 10 km i concorrenti hanno affrontato l’Airoh Cross Test, situato su un prato prevalentemente pianeggiante. A seguire, un secondo trasferimento di 25 km ha fatto giungere gli atleti al C.O. con assistenza in località Santa Cristina. Subito dopo il rifornimento si è svolto il secondo Cross Test. Terminate le fatiche del fettucciato, che sarà lungo circa 3000 metri, i piloti hanno percorso un sentiero che li ha portato, dopo 10 km, nuovamente al paddock per la conclusione del giro.