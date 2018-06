Taggia. Grande soddisfazioni questo weekend con i giovanissimi al meeting nazionale di Andalo. Nei tre giorni di gare sono arrivati buoni risultati da parte dei sei rappresentanti in gara della Ciclistica Armataggia autori di ottime prestazioni nelle specialità mtb dove Orengo Edoardo ha ottenuto un buon quinto posto pur partendo in trentesima posizione.

Quindicesimo posto per Matteo Di Noia, sesto posto per Paciello Fabrizio, secondo posto per Joann Rolando, autore di una grande rimonta dall’ultima posizione di partenza. Per quanto riguarda la specialità strada quindicesimo posto per Amelie Rolando che con una condotta di gara un po’ troppo spendacciona ha gettato al vento la possibilità di giocarsi le prime posizioni di classifica. Quindicesimo posto per Jacopo Aquaroli, sesto posto per Fabrizio Paciello e quarto posto per il grande Orengo Edoardo.