Buon compleanno Vittorio Vignale, il musicista sanremese compie 60 anni e li celebra con un video su YouTube

Sanremo. Oggi, 12 giugno, per il suo sessantesimo compleanno il musicista sanremese Vittorio Vignale ha deciso di regalarsi il quinto video di sua produzione, visibile sul canale Youtube dell’artista.

Durante la sua carriera artistica ha dimostrato un virtuosismo innato nel suonare la chitarra elettrica, strumento al quale è molto affezionato. Tuttavia in quest’ultimo lavoro ha sperimentato, come da lui raccontato, un azzardo: “Mi sono cimentato in un’intro di flauto traverso”.

A questo progetto hanno collaborato: al basso, Dario Patti, compositore e musicista, e alla batteria Simone Giudici.

L’inedito è stato registrato in un ottimo studio di registrazione di Bordighera dal chitarrista, arrangiatore e produttore Dario Mollo. Per il video invece si sono affidati a Mizuko video di Mario Andrea Barbantini, con cui ha collaborato già in altre occasioni.