Bordighera, videosorveglianza cittadina: approvato progetto da mezzo milione di euro

Bordighera. Si muovono i primi passi per potenziare la sicurezza cittadina. Dopo che l’Amministrazione Pallanca, a fine mandato il 6 giugno scorso, ha approvato il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” poi sottoscritto dal prefetto Silvana Tizzano, nei giorni scorsi la Giunta dell’Amministrazione Ingenito da poco insediata, ha dato l’ok al progetto preliminare di fattibilità tecnica-economica per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale.

Questo al fine di accedere ai finanziamenti previsti dalla legge 18 aprile 2017. Ovvero quella chiamata “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” . Il costo delle opere previste per dotare la Città delle Palme del sopracitato sistema supera di poco il mezzo milione di euro: 512.113,90 per la precisione.