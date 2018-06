“Bordighera Un paese di sapori”, la buona cucina è protagonista all’ultima serata

Bordighera. Grande successo per la prima serata di “Bordighera un paese di sapori” a Bordighera Alta, l’appuntamento in piazza e nei carugi del centro storico è per questa sera, ultimo atto, per assaggiare le specialità della buona cucina ligure in un’atmosfera di festa con gli amici tra arte, natura, tradizione, musica e divertimento.

La manifestazione è organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia della città delle palme in collaborazione con il Comune di Bordighera, il Patrocinio della Regione Liguria e della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperai La Spezia Savona, e il contributo della Banca di Caraglio, Agenzia Domus, Grandi Auto Zoccarato.

La manifestazione inizierà alle 19 e andrà avanti fino a mezzanotte. Il percorso enogastronomico tra i carugi del centro storico è l’occasione per far conoscere e valorizzare le ricette e i prodotti di qualità del territorio assieme alle bellezze storiche e artistiche dell’antico bordo. La proposta di Confcommercio e comune di Bordighera si sviluppa nell’ambito dei programmi di rilancio e sviluppo del turismo e dell’economia del territorio.

Un menù vario e coordinato da una sorta di cabina di regia, ricette elaborate, ma a prezzo accessibile, accompagnato da musica, degustazioni di vini con sommelier dell’Aspi, il tutto in una sana atmosfera di festa a spasso per i tipici carrugi Bordighera Alta. Durante Paese di Sapori Via Dritta 22 ospiterà la mostra del Fotografo Sandro Libra e Poppy, artista francese, due omaggi ai sapori e al territorio.

Visite guidate presso Villa Mariani, sentiero del Beodo e Villa Garnier. Laboratori per i più piccoli in Piazza del Piano con i laboratori di Mary & Michy. L’evento, che vede soddisfatti sia i visitatori che il comprensorio tutto, si inserisce nel solco di ‘Un mare di sapori’, manifestazione di successo che richiama a Bordighera migliaia di visitatori. L’invito è rivolto ai turisti e a tutta la cittadinanza. L’impegno di Confcommercio è quello di coinvolgere il più possibile la città, come avviene nelle altre manifestazioni di richiamo cittadine a cui l’associazione partecipa con grande entusiasmo.