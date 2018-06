Bordighera, turista pretende di stare in spiaggia privata senza pagare: il bagnino chiama la polizia

Bordighera. Si era sistemato con il suo asciugamano in una spiaggia privata in passeggiata a mare, e quel posto proprio non lo voleva lasciare, nonostante il bagnino gli avesse spiegato che stava violando una proprietà privata: è successo oggi pomeriggio a Bordighera, dove per allontanare il turista torinese che proprio non voleva saperne di pagare per starsene sdraiato in spiaggia, è stata chiamata una pattuglia della polizia locale.

Solo l’arrivo degli agenti, il turista ha deciso di spostarsi con il suo asciugamano su una spiaggia libera.

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi di numerosi bagnanti, che hanno assistito alla curiosa scena.