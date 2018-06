Bordighera, terribile schianto sull’Aurelia: anziano in gravissime condizioni

Bordighera. C’è un anziano in gravi condizioni all’ospedale Borea di Sanremo. Questa mattina verso le 6.30 è caduto con il proprio scooter in curva all’altezza della chiesetta di Sant’Ampelio sull’Aurelia.

Sembra che non siano coinvolti altri mezzi. Il 118 lo ha soccorso con gli equipaggi di automedica e Ponente Emergenza. Avrebbe riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato, in stato di incoscienza, in codice rosso, al plesso ospedaliero sanremese.