Bordighera, sostituzione tubature acquedotto in via Aurelia: le modifiche alla viabilità

Bordighera. L’Amministrazione Comunale informa la Cittadinanza che lunedì 18 giugno dalle 8 fino al termine, a causa di lavori per la sostituzione di parte delle tubature dell’acquedotto in via Aurelia, il Comando di Polizia Locale cittadino ha previsto le seguenti modifiche alla disciplina della circolazione stradale:

* il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, in Via Aurelia nel tratto fra Via Diaz e Via Pasteur;

* il senso unico alternato su Via Aurelia, fra l’intersezione con Via Diaz e l’intersezione con Via Pasteur, per consentire i lavori descritti in premessa, con relativo restringimento della carreggiata con l’ausilio di semaforo o movieri per gestire la viabilità;

* il traffico proveniente dal sottopasso depuratore dovrà percorrere la corsia lato levante sia per immettersi sulla Via Vitt. Emanuele sia per immettersi su Via Aurelia e su Via Pasteur;

* sarà istituito un senso unico nel tratto di Via Pasteur fra Via G. Cesare e Via Aurelia con direzione mare – monti;

* le auto provenienti da Via Pasteur dovranno, per la direzione Vallecrosia, prendere obbligatoriamente la Via C. Augusto o in alternativa Via G. Cesare; mentre per la direzione Sanremo dovranno prendere Via Romana o Via A. Moro.