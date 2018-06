Bordighera, Sindaco tra debiti ed incompatibilità: la replica di Giacomo Pallanca

Bordighera. Pubblichiamo la replica del sindaco Giacomo Pallanca in merito all’inchiesta comparsa sul nostro giornale. Sottolineamo in premessa che nell’articolo in questione non si parla di “incandidabilità” bensì di “incompatibilità”.

Scrive il primo cittadino bordigotto: “Premesso che a tre giorni dalle elezioni ritengo che divulgare notizie private non attinenti all’ attività amministrativa svolta in questi cinque anni, sia gravemente scorretto, voglio chiarire fermamente che non sussistono nei miei confronti alcune delle cause di incandidabilità previste dalla legge. Confido che questa parentesi si chiuda e che si torni a confrontarsi sui programmi che ogni singola lista propone ai cittadini per il bene della Città”.