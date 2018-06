Bordighera. Serata didattica a La Reserve con protagonista il magico mondo dei sigari.

Martedì 5 giugno il rinomato ristorante della città della palme propone ai suoi ospiti un nuovo, originalissimo appuntamento a tema: cena & degustazione con abbinamento di sigaro cubano e rhum.

La lezione sarà curata da Alberto Rovati, sommelier ed esperto di sigari.

Clicca sull’immagine di seguito per scoprire la proposta dello chef per l’occasione:

Il prezzo? 75 euro a persona, vini e sigaro inclusi.

Per info e prenotazioni si può consultare la pagina Facebook del ristorante (in via Arziglia 20, Bordighera) oppure chiamare lo 0184 261322.