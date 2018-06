Bordighera. Inizia ufficialmente sabato 9 giugno l’estate targata Giunchetto. In collaborazione con #freesmiles, un gruppo specializzato nella gestione e organizzazione di eventi in tutta la Riviera, il sipario si alzerà su un ricco calendario di spettacoli, feste, concerti e party a tema per una stagione che si preannuncia di fuoco.

Intervistato da Stefania Rossi, gli eventi sono stati presentati ai microfoni di R24Radio da Alessio Celona di #freesmiles.

Si parte sabato 9 con un live show del gruppo francese Meliting Group, famoso in tutta la Francia per il suo sound raffinato e accattivante. Si potrà cenare o fare un aperitivo bordo piscina ed ascoltare ottima musica fino a notte inoltrata.

Domenica 10 sarà invece la volta di “Poesia” con l’inaugurazione ufficiale degli “aperitivi by the pool” firmata ufficialmente da #freesmiles . Dalle 20 alle 02 si potrà degustare l’ottima cucina del grande chef giapponese Ronnie Kakizaki e Gabriele Godina con un aperitivo servito al tavolo. In collaborazione con la nota casa vinicola “Bellavista” si potrà inoltre gustare un attenta selezione de migliori vini e champagne al mondo a cura del manager Antonello Lacala. Luca lyj e Dj Tex saranno i trascinatori della serata con un selezionata musica per i loro ospiti.

Info e tavoli: Alessio 348 3734337 Federico 328 3034008

Ingresso con drink and food € 20

Seconda consumazione € 12

Sushi Restaurant open per i clienti del party

Servizio parcheggiatore