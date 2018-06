Bordighera, rotonda di Sant’Ampelio: “Il materiale per la copertura non dà garanzie. Scelta da rifare”

Bordighera. Il materiale scelto per “rivestire” la rotonda di Sant’Ampelio dovrà essere cambiato perché non idoneo. Lo ha reso noto stamane il sindaco Vittorio Ingenito, rassicurando comunque i cittadini: “L’opera finirà prima di dicembre”.

“La settimana prossima”, ha detto il sindaco, “Sceglieremo il manto di copertura della rotonda perché quello indicato precedentemente è composto da materiali che non avevano le garanzie idonee”. Sembra che le uniche garanzie che il produttore del materiale abbia dato alla ditta che sta effettuando i lavori, la M.E.G.A.RES srl, siano verbali. Alla richiesta di fornire garanzie scritte, invece, non sarebbe giunta nessuna risposta e, anticipa il sindaco, “oltre a non essere pervenute, le garanzie non ci verranno fornite neanche in futuro. Per questo dobbiamo provvedere a fare una scelta diversa da quella fatta in precedenza”.

Ingenito non deciderà da solo. E non lo faranno nemmeno i suoi assessori: “Coinvolgeremo i consiglieri di minoranza, perché per le scelte strategiche che riguardano la città è indispensabile che la scelta sia partecipata”.