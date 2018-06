Bordighera. Incidente tra due scooter all’incrocio tra via Regina Margherita, via Romana e via Virgilio.

Verso le 18 oggi, secondo una prima ricostruzione, un uomo a bordo di un cinquantino della Piaggio avrebbe fatto cadere un altro scooter condotto da una donna.

Dopo di che è andato via a piedi lasciando lì la ferita dolorante a terra, nonché il suo stesso motorino parcheggiato. La paziente è stata soccorsa da un equipaggio di Ponente Emergenza, Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.