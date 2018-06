Bordighera. “Solo oggi, quando li abbiamo visti, siamo venuti a conoscenza del fatto che la passata amministrazione abbia autorizzato i giostrai che hanno installato la ruota panoramica sul lungomare a posizionare i loro caravan davanti agli ex Gallinai, nel piazzale del Garden. Siamo fortemente contrari a questa soluzione e stiamo lavorando per trovare un’alternativa”.

A meno di 12 ore dal suo insediamento ufficiale a Palazzo Garnier in veste di sindaco della Città delle Palme, Vittorio Ingenito ha già iniziato a occuparsi con la propria squadra del controllo del territorio cittadino e alla vista dei caravan parcheggiati nel piazzale di via Pasteur ha pronunciato un secco “no”. “Non vogliamo che siano installate in centro città”, ha spiegato Ingenito, “E’ una questione di decoro urbano ma anche di sicurezza, visto che il parcheggio dove si sono sistemati è vicino ad una via di comunicazione nevralgica e per questo molto trafficata”.

Vittorio Ingenito si è preoccupato anche per la prima allerta meteo che dovrà affrontare nelle vesti di sindaco, quella che scatterà a mezzanotte e durerà fino alle 15 di mercoledì. E’ solo “gialla”, ma la presenza di carovane poco lontane dal torrente Borghetto non lo rassicura di certo.

“Abbiamo mandato gli agenti della polizia locale a verificare la situazione”, ha concluso Vittorio Ingenito, “Ora cercheremo una soluzione più consona per tutti: l’unica certezza è che lì quelle carovane non possono stare”.