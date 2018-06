Bordighera. Tragedia sfiorata in via Pasteur, nel tratto che prende anche il nome di via Porcheddu, in località Due Strade, dove intorno alle 22 un grosso pino si è abbattuto su un’auto, una Fiat Panda, parcheggiata in un regolare stallo a ridosso del marciapiede.

L’albero si trovava in una vasta aiuola di proprietà comunale la cui manutenzione, però, è a carico del vicino condominio.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia che hanno tagliato i rami e il tronco del pino con l’ausilio di motoseghe per sgombrare più facilmente la carreggiata. Presenti anche i carabinieri.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.