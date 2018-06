Bordighera. E’ di due feriti e un’auto semidistrutta il bilancio dell’incidente avvenuto verso le 18 in via Romana, all’altezza del civico 99.

La polizia locale sta ricostruendo la dinamica, ma sembrerebbe che la vettura (una Hyunday) con al volante una donna sia uscita dal controllo ed abbia prima travolto una moto (Triumph) con a bordo un uomo, per poi finire contro un albero a lato strada. Entrambi i coinvolti sono stati soccorsi dal 118 con gli equipaggi di auto medica, Croce Azzurra Vallecrosia e Ponente Emergenza.

di 9 Galleria fotografica Bordighera, perde il controllo, travolge una moto e finisce con l'auto contro un albero









Sul posto anche i vigili del fuoco (la via in quel tratto è chiusa) con il compito di mettere in sicurezza veicoli e manto stradale. Dopo le prime cure d’emergenza i pazienti sono stati trasportati all’ospedale Saint Charles