Bordighera, Palazzetto dello Sport: nessuna offerta per gestirlo

Bordighera. Non sarebbero arrivate offerte da parte di società interessate a gestire il Palazzetto dello Sport di proprietà del Comune di Bordighera, per il quale l’ente aveva indetto nei mesi scorsi una gara d’appalto dopo la fine del precedente contratto con la Sport Management.

L’amministrazione Pallanca aveva provato con un primo bando di gara, cancellando i circa 120mila euro di contributi che il Comune pagava ogni anno al gestore. La gara, però, era andata deserta. E’ stato così poi predisposto un secondo bando, inserendo di nuovo un contributo comunale, ma sembrerebbe che nemmeno in questo caso siano pervenute offerte a Palazzo Garnier. Oggi scadevano i termini per partecipare alla gara. Se la voce venisse confermata, il Comune dovrà trovare una soluzione alternativa per evitare la chiusura della struttura dove si allenano e giocano centinaia di ragazzi.