Bordighera, Mara Lorenzi: “Chiedo un incontro informativo urgente sul Palazzetto dello Sport”

Bordighera. “Intervengo sull’argomento nella duplice veste di consigliera comunale di minoranza ancora in carica, e di candidata sindaco per chiedere alla Giunta Pallanca un incontro informativo urgente sul Palazzetto dello Sport con le rappresentanze consiliari e i candidati sindaco.

Questa richiesta è in accordo con la richiesta del consigliere De Vincenzi, ed è giustificata dal fatto che a fronte della scadenza dell’attuale proroga di gestione il 30 giugno 2018 non è ancora pronto il provvedimento per indire la seconda gara per l’affidamento del Palazzetto.

I nostri molti solleciti in passato a questa Amministrazione non sono serviti a prevenire un grave ritardo nell’indizione della prima gara e la conseguente necessita’ di una proroga dell’attuale affidamento, con costi addizionali per i cittadini. La prima gara non ha prodotto gestori.

Interveniamo di nuovo, per chiedere che l’attuale Sindaco e Giunta (anche se ora distribuiti in due liste elettorali antagoniste) si prendano la responsabilita’ di informare la cittadinanza sulla tempistica prevedibile per (i) la seconda gara per l’affidamento del Palazzetto, e (ii) i lavori di pulizia e manutenzione che saranno necessari per consegnare la Struttura al nuovo gestore in condizioni di immediato funzionamento.

La città ha vissuto male i 16 mesi di chiusura del Tennis, che sono anche riusciti a non includere il rifacimento di campi; e desidera proteggersi da una situazione analoga a livello del Palazzetto dello Sport. Il Palazzetto deve essere tutelato da ogni rischio di interruzione o cessazione, e la responsabilità di tale tutela e’ tutta da attribuire all’operato dell’attuale amministrazione” - afferma Mara Lorenzi.