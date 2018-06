Bordighera. E’ stato ufficialmente proclamato l’elenco degli eletti. Di seguito tutti i nomi della nuova amministrazione comunale.

Maggioranza: Vittorio Ingenito (sindaco), Marco Laganà, Marco Farotto, Mauro Bozzarelli, Stefano Gnutti, Laura Pastore, Giovanni Ramoino, Claudio Gavioli, Walter Sorriento, Melina Rodà, Stefano Sapino.

Minoranza: Giacomo Pallanca e Margherita Mariella per “Progetto Bordighera”, Giuseppe Trucchi e Massimiliano Bassi per “Semplicemente Bordighera”, Mara Lorenzi per “Civicamente Bordighera”. Fuori dal consiglio l’ex senatrice Donatella Albano (Insieme Si Cambia).

Il primo consiglio comunale sarà convocato entri i prossimi dieci giorni.