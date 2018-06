Bordighera, lista per lista l’elenco dei più votati: il primo in assoluto è Marco Laganà

Bordighera. E’ Marco Laganà il candidato consigliere più votato in assoluto a Bordighera. Con 233 voti è anche il primo tra i candidati della lista “Bordighera Vince” e si è dunque certamente aggiudicato un assessorato. Dopo cinque anni all’opposizione tra le file di Forza Italia, Laganà ha annunciato nel corso dell’ultimo consiglio comunale la sua decisione di lasciare il partito non appena appresa la notizia della candidatura a sindaco per il centrodestra di Giacomo Pallanca. Al secondo posto il “dissidente” Massimiliano Bassi (203 voti). Ex vicesindaco di Pallanca, Bassi aveva deciso di lasciare il suo sindaco quando quest’ultimo aveva deciso di aprire le porte ai partiti.

Lista: BORDIGHERA VINCE

Voti di lista: 1551

LAGANA’ Marco 233 14.91%

FAROTTO Marco 167 10.68%

RODA’ Melina 156 9.98%

BOZZARELLI Mauro 143 9.15%

PASTORE Laura 132 8.45%

GNUTTI Stefano 120 7.68%

SORRIENTO Walter 106 6.78%

BALDASSARRE Marzia 94 6.01%

SAPINO Stefano 92 5.89%

RAMOINO Giovanni 85 5.44%

GAVIOLI Claudio 59 3.77%

MUTASCIO Francesca 41 2.62%

GAZZANO Gianluca 39 2.5%

ROSSI Tiziana 33 2.11%

VULCAN Larisa Claudia 33 2.11%

TRIPODI Angelo 30 1.92%

Lista: PROGETTO BORDIGHERA

Voti di lista: 1335

MARIELLA Margherita 171 12.89%

BERTAINA Federico 149 11.23%

DI VITO Massimiliano 119 8.97%

CALLEGARI Andrea 118 8.89%

FERMI Laura 112 8.44%

BRIZIO MARAGLIANO Sabrina 98 7.39%

ALBANESE Veronica 85 6.41%

GIACOBBE Rocco 73 5.5%

BOCCA Liliana 70 5.28%

ODDONE Alessandro 65 4.9%

RAGONESE BONELLI Cristina 62 4.67%

FECI Marco 53 3.99%

TAVERNA Carmelo 49 3.69%

DE BELLA Francesco 45 3.39%

BULZOMI’ Cristina 37 2.79%

PALLANCA Marcello 21 1.58%

Lista: SEMPLICEMENTE BORDIGHERA

Voti di lista: 911

BASSI Massimiliano 203 21.97%

TRAVERSO Maura 119 12.88%

MACCARIO Silvano 98 10.61%

DEBENEDETTI Fulvio 96 10.39%

ALBIS Stefano 60 6.49%

REDOLFI TEZZAT Marina 55 5.95%

RUDIAN Mario 44 4.76%

BURGISI Loredana 43 4.65%

CAPRA Roberto 42 4.55%

TADINI Lilian Piera 32 3.46%

GULIFA Luca 31 3.35%

FERRARI Jennifer 28 3.03%

IOVIERO Salvatore 23 2.49%

BENEDETTI Consuelo 22 2.38%

PIENOVI Silvio 19 2.06%

GORNI Flavio 9 0.97%

Lista: CIVICAMENTE BORDIGHERA

Voti di lista: 780

SASSO Loredana 124 19.59%

LORENZI Mauro 80 12.64%

ROGGERO Claudia 77 12.16%

PULLINO Rosario Carmelo 63 9.95%

RAIMONDO Stefano 61 9.64%

RICCI Mariacristina 52 8.21%

PONTAROLLO Luca 38 6%

BODINO Gabriella 34 5.37%

GUGLIELMI MANZONI Alberto 33 5.21%

VERRANDO Cristina 29 4.58%

GIUSTO Dennis 22 3.48%

FAGGIANO Silvia 9 1.42%

MONDINI Cinzia Alessandra 7 1.11%

DE LUNA Carmen Esther 4 0.63%

Lista: INSIEME SI CAMBIA

Voti di lista: 414

RAMELLA Corrado 91 25.35%

DALMASSO Renata 63 17.55%

RAMOINO Davide 62 17.27%

DE GRANDIS Teresa 45 12.53%

GRASSANO Niccolò 35 9.75%

FATIGA Vincenzo 26 7.24%

PRETE Antonia 19 5.29%

MAI Maria Nadia 6 1.67%

OMETTO Barbara 6 1.67%

MARTORANO Maria Grazia 4 1.11%

BOCCALETTI Ernesta 2 0.56%

MORENA Clara Maria 0 0%