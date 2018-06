Bordighera, la richiesta del Partito Democratico: “Il sindaco rassicuri l’opinione pubblica su Walter Sorriento”

Bordighera. “Il Partito Democratico di Bordighera chiede al Sindaco della Città di Bordighera, Vittorio

Ingenito, di rendere pubbliche dichiarazioni in merito alla posizione personale in cui si trova uno dei candidati della sua lista, Walter Sorriento neo consigliere eletto con 106 preferenze, precisando se quanto apparso nella giornata di ieri, e postato sui social (Facebook) può essere motivo di preoccupazione per l’avvio sereno della sua amministrazione.

E’ opportuno, riteniamo, che il Sindaco, Vittorio Ingenito, rassicuri l’opinione pubblica e dia la più ampia e articolata spiegazione su quanto pubblicato dal sig. Abbondanza (Casa della Legalità) nella propria pagina Facebook, con dovizia di fotografie e commenti, e informi la Città sulle azioni, eventuali, che intende assumere per tutelare l’onore e la dignità dell’Istituzione locale assicurando sin dall’inizio del suo operato un avvio trasparente fugando qualsiasi dubbio possa sorgere sul consigliere Sorriento” – afferma il Partito Democratico – Circolo di Bordighera.