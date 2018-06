Bordighera, il neo-sindaco Vittorio Ingenito on air su R24Radio: “A me deleghe al Bilancio e al Patrimonio”

Bordighera. Il nuovo sindaco di Bordighera, il commercialista Vittorio Ingenito è intervenuto oggi pomeriggio in diretta telefonica su R24Radio. “Ho trascorso la giornata di ieri tra gli affetti più cari – ha detto – ma già da questa mattina ho iniziato a lavorare da sindaco. Durante l’insediamento ufficiale ho anche ringraziato il sindaco uscente Pallanca per aver lasciato una situazione contabile decisamente in ordine e la mia intenzione è quella di partire subito con i lavori”.

Si parla già di opere importanti per la città? “Vorrei partire invece dalle piccole magagne con le quali si confrontano quotidianamente i cittadini di Bordighera: illuminazione, incanalamento delle acque, marciapiedi eccetera per rendere da subito migliore la qualità della vita di chi mi ha votato e scelto”.

A quando il primo consiglio comunale? “Entro una decina di giorni è mia intenzione convocarlo e magari avendo già pronta la composizione della Giunta. Per me terrò le deleghe al bilancio e al patrimonio”.

Ha avuto la possibilità di incontrare le persone che l’hanno aiutata in campagna elettorale? “Si certo e le ho ringraziate tutte. In particolare ho parlato con i tanti giovani che sono stati al mio fianco e che mi hanno subito chiesto se era possibile integrare con qualche idea nuova il Calendario delle Manifestazioni estive. Gli ho risposto che farò il possibile anche dopo essermi confrontato con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza a residenti e turisti”.

A proposito di incontri, ha parlato con i colleghi sindaci del comprensorio? “Si, ho avuto modo di scambiare qualche parola con il sindaco di Ventimiglia, di Vallecrosia e anche con il sindaco di Dolceacqua con il quale ho parlato pochi minuti fa. Oggetto della nostra chiacchierata è stato l’evento dedicato al pittore Claude Monet che Bordighera e Dolceacqua organizzeranno insieme esattamente tra un anno”.