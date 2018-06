Bordighera, furto in appartamento in pieno centro: ladri rubano mentre inquilini dormono

Bordighera. Intorno alle 4 della scorsa notte ignoti si sono introdotti in un appartamento al primo piano di un condominio al civico 19 di via Cesare Balbo mentre gli inquilini, due coniugi e la figlia 14enne, dormivano. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, i ladri hanno dapprima scavalcato la recinzione che delimita la palazzina per poi arrampicarsi su un balcone ed entrare dalla finestra del bagno, che hanno forzato con arnesi da scasso.

Dall’appartamento, messo a soqquadro, sono stati rubati dei contanti.

Gli inquilini presenti al momento del furto non si sono accorti di nulla fino alla mattina successiva. E’ stata sporta denuncia ai carabinieri.