Bordighera. Tre bombole di gas appoggiate sul marciapiede davanti all’ex albergo di via Primo Maggio, a pochi passi dal Palazzo del Parco, sede di spettacoli e consigli comunali, nel centro cittadino. Sono quelle che i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ventimiglia e Sanremo hanno estratto dall’hotel Michelin, abbandonato da anni, appena in tempo prima che le fiamme le avvolgessero e succedesse il peggio.

E’ successo in serata, intorno alle 20,15, quando le fiamme hanno invaso il primo piano della struttura che un tempo ospitava i turisti. Poco prima, testimoni dicono di aver visto un uomo allontanarsi dall’ex albergo. Forse uno dei tanti senza fissa dimora che trovano riparo al suo interno. Quale sia l’ordine dell’incendio ancora non è chiara. Certo è, invece, che lo stato di abbandono e incuria in cui versa la struttura, centralissima, crea un rischio per l’incolumità delle persone: di chi vive a pochi metri dal Michelin, di chi vi lavora e delle tante persone che vi transitano quotidianamente.

di 27 Galleria fotografica Hotel Micheline









Solo per un caso non si sono registrati feriti e l’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia, inviata sul posto dal 118 a scopo precauzionale, è tornata in sede con a bordo solo l’equipaggio. Presenti anche i carabinieri.

Ma le situazioni di pericolo in città sono tante: è necessario risolverle prima di una possibile tragedia.