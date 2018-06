Bordighera. L’ex Hotel Michelin va a fuoco. E’ scoppiato un incendio nell’albergo abbandonato ormai da diversi anni, sito in via Primo Maggio n° 29, ad una decina di metri dalla caserma dei carabinieri di Bordighera.

Le fiamme sembra che siano divampate dall’interno della struttura, probabilmente dal primo piano. Il centro città al momento è invaso dal fumo, da via Romana fino all’Aurelia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e di Sanremo e i carabinieri per contenere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Intorno vi sono infatti diverse abitazioni e un parco ricco di vegetazione abbandonato da anni.

Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno fatto scaturire l’incendio o se all’interno vi siano persone che necessitano soccorsi, perciò è giunta sul posto anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e un equipaggio del 118.