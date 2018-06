Bordighera, donna minaccia di buttarsi dal quarto piano: salvata dai carabinieri

Bordighera. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della “Città delle Palme” hanno salvato una giovane donna che minacciava di lanciarsi dal quarto piano di un palazzo in via Aurelia, a poche decine di metri dall’ospedale Saint Charles. E’ successo intorno alle 17. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, la ragazza era salita su un’impalcatura e si era seduta su un tubo con le gambe verso la strada. Una caduta, da quell’altezza, poteva esserle fatale.

Per questo i carabinieri non ci hanno pensato un attimo: sono riusciti a raggiungerla e l’hanno salvata, allontanandola dal pericolo. Sempre i militari hanno poi il 118, che ha inviato sul posto l’automedica e un equipaggio della Croce Rossa di Ventimiglia. La giovane è stata poi portata in ospedale per accertamenti.