Bordighera. Incidente tra un’auto e uno scooter questa mattina, intorno alle 11, nel centro città.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti al vaglio della Municipale locale, il veicolo a quattro ruote viaggiava in direzione Levante quando, svoltando a sinistra per entrare nel distributore Esso sito sull’Aurelia, avrebbe impattato contro una moto, molto probabilmente in fase di sorpasso.

di 18 Galleria fotografica "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" Bordighera 2018









Illesa la coppia a bordo dell’auto, due turisti di origine olandese, mentre è rimasta lievemente ferita la giovane donna alla guida dello scooter che è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Bordighera in codice giallo di media gravità.

Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 e di Ponente Emergenza.