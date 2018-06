Bordighera, a maggio raggiunto il 77,78% di raccolta differenziata. ll sindaco Pallanca ringrazia Docks e cittadini

Bordighera. “A maggio abbiamo raggiunto il 77,78% di raccolta differenziata”, lo ha dichiarato il sindaco Giacomo Pallanca nel corso dell’ultima conferenza stampa della sua amministrazione.

87,95% di carta differenziata, 87,95% di legno, 76,95% di metallo, 90,57% di frazione organica, 68,69% di plastica e 95,66% di vetro. Tutte percentuali che di gran lunga superano il 45% previsto dalla legge. Tradotto in cifre: un risparmio di 390mila euro per le casse comunali che si ripercuote in una diminuzione media del 2% della tassa sui rifiuti pagata dai contribuenti.