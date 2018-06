Bordighera, anziana ritrovata morta in casa da quasi una settimana: viveva sola, i nipoti fuori provincia

Bordighera. Macabro ritrovamento, oggi pomeriggio in una casa di via Vittorio Emanuele II. Il cadavere di una donna, una 95enne originaria della provincia di Cuneo, giaceva riverso a faccia in giù sul letto.

A fare la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, allertati da un nipote dell’anziana che vive (come gli altri) da tempo fuori provincia. Presenti sul posto anche i carabinieri. Il decesso, dovuto a cause naturali come accertato dagli operatori del 118, si sarebbe verificato quattro o cinque giorni prima. La defunta viveva da sola.